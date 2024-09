Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge det libanesiske helsedepartementet har alle sykehus i Sør-Libanon og i og rundt Nabatiye og Baalbek avlyst planlagte operasjoner for å rydde plass til sårede på operasjonsrommene.

Myndighetene opplyser samtidig at alle skoler i områdene som har kommet under angrep, vil holde stengt i minst to dager.

Israelske kampfly angrep mandag en rekke mål sør og øst i Libanon.

– Over 300 Hizbollah-mål er angrepet, heter det i en kunngjøring fra Israels militære ledelse.

Les også: Israel nekter for å stå bak personsøkerangrepet