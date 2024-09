Israels president nekter for å stå bak personsøkerangrepet i Libanon

Saken oppdateres!

– Jeg avviser at Israel har hatt noe med denne operasjonen å gjøre, sier han til den britiske kringkasteren Sky News.

Herzog erkjenner at spenningen mellom Israel og Libanon har økt den siste tiden, men sier videre at Israel ikke ønsker en krig med Libanon. Han mener imidlertid at landet «har blitt kuppet av Hizbollah» og at Israel «kjemper for hele den frie verden».

Herzogs kommentarer er Israels første om det omfattende angrepet, som rammet både personsøkere og walkietalkier knyttet til Hizbollah-medlemmer. Totalt ble over 40 personer drept og flere tusen såret i Beirut og andre libanesiske byer.

Både Hizbollah og den libanesiske regjeringen har anklaget Israel for å stå bak. USA, en av Israels nærmeste allierte, har også avvist å ha vært involvert i angrepet. Washington har også sagt at de ikke vet hvem som står bak.

