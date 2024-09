Eide: – Situasjonen i Libanon går fra vondt til verre

– Vi ser at situasjonen i Libanon går fra vondt til verre, sier han.

Eide omtaler situasjonen sør i landet som den mest dramatiske, men understreker at mennesker i hele Libanon lever i en konstant frykt for ytterligere eskalering.

Utenriksministeren er i New York, der han deltar på høynivåuken i FNs hovedforsamling. Han sier utviklingen i Midtøsten preger så godt som alle møtene han har under arrangementet.

– Det er et nytt alvor over samtalene, som handler om en reell frykt for at krigen i Gaza fortsetter å smitte over til Libanon. Samtidig er det en felles erkjennelse om at ingen av krisene vi nå er vitne til i Midtøsten, kan løses med krigshandlinger. FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1701 må implementeres, sier han, med henvisning til resolusjonen som innebar slutten på krigen mellom Israel og Hizbollah i 2006.

Eide legger også vekt på behovet for en våpenhvile i Gaza.

– Konflikten i Midtøsten er sammensatt, og en våpenhvile i Gaza vil bidra til å redusere spenningsnivået i hele regionen, sier han.

UDs reiseråd for Libanon er satt til aller høyeste nivå, noe som innebærer at alle reiser til landet frarådes.

– Vi oppfordrer nordmenn som befinner seg i Libanon, forlate landet mens det fortsatt er mulig, sier utenriksministeren.

