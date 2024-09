Musk: Fem romskip til Mars innen to år

– Hvis alle disse lander trygt, er bemannede romferder mulig om fire år. Støter vi på utfordringer, vil de bemannede romferdene bli utsatt ytterligere to år, skriver han videre.

Musk sier at det kun er mulig å reise fra Jorden til Mars annethvert år, når planetene er på linje.

– Dette øker vanskelighetsgraden, men tjener også til å beskytte Mars fra mange katastrofale hendelser på jorda, fortsetter han.

Musks mål er at alle skal kunne besøke Mars.

– Det betyr du eller din familie eller venner – alle som drømmer om store eventyr.

Musk nevnte allerede for to uker siden at det første romskipet vil bli sendt opp til Mars om to år når Jorden og Mars neste gang er på linje.

Les også: Anne B. Ragde: Nekter fortsatt å kalle seg feminist (+)

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: Ettåringer bindes fast, én voksen med 35 barn, ansatte i tårer (+)

Les også: Tinder for Bygde-Norge: – De orker ikke mer