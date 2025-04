Kritikken hagler mot kjendiskvinnenes romferd: – Avskyelig

Skuespilleren, podkasteren og forfatteren Emily Ratajkowski var først ute – og sterkest i kritikken blant annet i et innlegg på Tiktok der hun deler sine tanker som EmRata, ifølge Hollywood Reporter:

– Romferden i morges? Det er hinsides parodi, sier Ratajkowski, som påpeker at «privilegier er ikke en prestasjon» – og går hardt ut mot Katy Perry, som i intervjuer på forkant snakket om romferdens betydning for jorden.

– At du bryr deg om Moder Jord, og sier at dette handler om Moder Jord, mens du skal opp i et romskip som er bygget og betalt av et selskap som helt på egen hånd ødelegger planeten, sier Ratajkowskij om den korte, men ekstremt dyre, turen ut i verdensrommet.

– Se på jordens tilstand. Tenk på alle ressursene som gikk med til å få disse kvinnene ut i rommet. For hva? Hva markedsføres? undrer EmRat, som har høstet kritikk for å snakke ned andre kvinner – men også støtte for å ha hengt bjella på katten.

Blant annet har X-kontoen til hamburgerkjeden Wendy, kjent for sine sarkastiske meldinger rettet mot Generasjon Z, disset Katy Perry, ifølge New York Post: Som var på en post der det sto at hun hadde vendt tilbake fra rommet, svarte Wendy's: «Kan vi sende henne tilbake?». Popstjernen Kesha lot til å støtte kommentaren – og la ut et bilde av seg selv som drakk av en Wendys-kopp.

Katy Perry sa i intervjuer i forkant at hun aktet å «gjøre rommet glamorøst», mens hennes faste makeupartist snakket om produktene hun skulle bruke på Perry så hun skulle se godt ut ved landing – som et apropos til kritikken som den ekte romfareren Sunita Williams fikk da hun vendte tilbake til jorden etter ni måneder der ute, ifølge Glamour.

– Jeg er kvalm, det er avskyelig, lød det fra Emily Ratajkowski, som påpeker:

– Det ser ut som fremskritt at en mann som har fått makt utelukkende gjennom utnyttelse og grådighet, bestemmer seg for å ta med seg sin forlovede og noen andre berømte kvinner ut i verdensrommet for romturisme. Det viser bare at vi lever i et oligarki.

Også Olivia Munn har stilt spørsmål ved hvorfor Perry og de andre kjendiskvinnene takket ja til ferden ut i verdensrommet.

– Jeg vet at det sikkert ikke er en kul ting å si, men det er så mange andre viktige ting i verden akkurat nå. Hva skal de gjøre der oppe for å gjøre livet bedre for oss her nede? spurte Munn.

I The Guardian oppsummerer spaltisten Zoe Williams debatten slik, der hun viser til at romferden gis skinn av liksomfeminisme:

– Det var kanskje et lite skritt for noen kvinner, men det føles ikke som et kjempesprang for kvinnekjønnet.

