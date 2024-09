WSJ: USA venter ikke Gaza-våpenhvile i Bidens periode

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Avisa siterer tjenestepersoner på toppnivå i Det hvite hus, utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet – uten å navngi noen av dem.

For to uker siden sa utenriksminister Antony Blinken at det var 90 prosent enighet om en våpenhvileavtale.

Nyhetsbyrået Reuters har bedt om offisielle kommentarer fra Det hvite hus og de to departementene, uten å få svar.

Sabrina Singh, talsperson for forsvarsdepartementet Pentagon, uttalte seg imidlertid om saken til journalister før Wall Street Journal-saken ble publisert.

– Jeg kan fortelle dere at vi ikke tror at avtalen rakner, sa hun.

Krigen på Gazastripen starter etter at Hamas i et angrep mot Israel 7. oktober i fjor drepte rundt 1200 personer og tok om lag 250 gisler, ifølge israelske tall. Israels angrep mot Gazastripen har siden da drept over 41.000 palestinere, ifølge lokale helsemyndigheter.

