Militær leder i Hizbollah skal være drept i israelsk angrep i Beirut

Den drepte skal være leder for Radwan-styrken, en eliteavdeling i den Iran-støttede militsen. Han er identifisert som Ibrahim Aqil, nestkommanderende til Fuad Shukr, som ble drept i et tilsvarende angrep i juli.

Det israelske forsvaret (IDF) bekrefter at det fredag ble gjennomført et målrettet angrep sør for den libanesiske hovedstaden Beirut. En libanesisk sikkerhetskilde opplyste til nyhetsbyrået AFP at angrepet var rettet mot en Hizbollah-stilling.

– Israel har gjennomført et angrep i den sørlige delen av byen, nær Al-Qaem-moskeen, sa kilden, som ville være anonym.

Libanesiske helsemyndigheter melder at tre personer ble drept i angrepet og nærmere 20 såret.

En tykk røyksky var synlig over byen, og innbyggere i de sørlige forstedene sa de hadde hørt et kraftig smell.

– IDF har gjennomført et målrettet angrep i Beirut, heter det i en kort uttalelse fra det israelske militæret. Det er ikke gitt noen detaljer ennå.

I sosiale medier er det spredd videoklipp som viser røyken som stiger opp etter angrepet. Den Beirut-baserte fjernsynsstasjonen Al-Mayadeen melder at en drone avfyrte flere raketter mot den tett befolkede bydelen Dahieh.

Det israelske angrepet kom etter at Hizbollah tidligere fredag fyrte av minst 140 raketter mot mål nord i Israel.

