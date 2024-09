Barth Eide: Nå får vi eskaleringen vi har fryktet i Midtøsten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Fredrik Moen Gabrielsen/NTB

– Nå ser det ut til at den krigen som først og fremst har skjedd i Gaza, utvides til Libanon. Da blir det jo en mer internasjonal konflikt, sier Espen Barth Eide (Ap) til NRK.

– Nå sier jo israelske ledere helt eksplisitt at de ønsker å flytte krigen inn mot Libanon, og da får vi jo den eskaleringen vi har fryktet så lenge, sier utenriksministeren.

Han minner om at det ikke er en krig med Libanon, men med Hizbollah.

– Men den skjer jo på libanesisk jord. Og da tenker jeg stakkars Libanon, for de har vært gjennom dette så fryktelig mange ganger før, sier han.

I et innlegg på X uttrykker Eide medfølelse overfor sivile libanesere:

– Midtøsten står på randen. Jeg gir min dypeste medfølelse til sivile i Libanon og rundt om i regionen som nå lever i frykt. Jeg oppfordrer alle parter til å vise maksimal tilbakeholdenhet, skriver han.

Ett år siden Hamas' terrorangrep

Det nærmer seg ett år siden Hamas' terrorangrep mot Israel 7. oktober, hvor rundt 1200 ble drept og 250 gisler ble bortført.

I året som har gått, har over 41.000 palestinere blitt drept i israelske angrep på Gazastripen.

– Lidelsene i Gaza er jo ikke over. Det er bare gjennom en våpenhvile i Gaza, og veien mot en palestinsk stat, at hele denne miseren kan komme til en slags slutt, sier Eide til NRK.

Israel har foreslått en ny våpenhvileavtale som vil føre til at gisler løslates, og at Hamas-ledere samtidig sikres trygg passasje, skrev israelske medier torsdag. Forslaget er lagt fram for de amerikanske forhandlerne, som er ventet å gi det videre til arabiske tjenestepersoner, heter det.

Luftangrep i Libanon

Torsdag kveld gjennomførte Israel et omfattende luftangrep i Libanon, ifølge sikkerhetskilder på libanesisk side. Ifølge Israel var det snakk om flere hundre mål som ble bombet.

Tidligere denne uka ble minst 37 mennesker drept og flere tusen såret da hundrevis av personsøkere og walkietalkier tilhørende Hizbollah-medlemmer eksploderte. Det antas at Israel sto bak angrepene, men israelske myndigheter har ikke bekreftet dette.

Hizbollah-militsens øverste leder, Hassan Nasrallah, omtalte torsdag angrepet som en krigserklæring.

