Amnesty: India bruker hvitvaskingslover mot ideelle organisasjoner

Menneskerettighetsorganisasjoner og nyhetsmedier har lenge klaget over trakassering fra statsminister Narendra Modis regjering, noe de har avvist.

En rapport fra Paris-baserte Financial Action Task Force (FATF) torsdag påpeker imidlertid at den indiske regjeringen «delvis overholder» tiltak for å beskytte ideelle organisasjoner og sivilsamfunnet. Rapporten merker seg betydelige forsinkelser i rettsforfølgelsen av hvitvasking- og antiterrorsaker, noe som fører til et høyt antall siktede som venter på rettssak.

Amnesty måtte i 2020 suspendere sine operasjoner i India da bankkontoene deres ble frosset.

– Den indiske regjeringen må ta de prioriterte tiltakene som anbefales av FATF-rapporten på alvor for å stoppe heksejakten under Indias antiterror- og hvitvaskingslover mot ideelle organisasjoner, menneskerettighetsforkjempere og aktivister, sier Amnestys leder i India, Aakar Patel, i en uttalelse.

Kommentar: De snakker alltid om straff på samme måte