Hizbollah: Israel har krysset «alle røde linjer»: – En krigserklæring

– Angrepene var massakrer, sier Nasrallah i en TV-sendt tale torsdag.

– Dette kan kalles en krigserklæring.

Han kalte også angrepene for det mest omfattende slaget mot Hizbollah i den militante gruppens historie, men han understreker at det ikke vil bety slutten på Hizbollah.

Det er Hizbollah-lederens første uttalelse etter angrepene tirsdag og onsdag, der en rekke personsøkere og walkietalkier eksploderte i Libanon.

Nær 40 personer er meldt drept, mens flere tusen ble såret i eksplosjonene.

Hizbollah har lagt skylden for angrepet på Israel, men sistnevnte har ikke tatt på seg ansvaret.

Ifølge et vitne Reuters har snakket med, kunne jagerfly høres lavt over Beirut under Nasrallahs tale.

