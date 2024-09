EU vil holde pengeoverføringer til Ungarn tilbake etter asylnekt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

EU-kommisjonen har kunngjort at de vil trekke 200 millioner euro fra overføringene til Ungarn dersom ikke landet og statsminister Viktor Orban bøyer av.

De 200 millionene utgjør boten som EU-domstolen ila Ungarn i juni for gjentatte brudd på EUs asylregler og for «bevisst å unngå» å leve opp til EUs lovgivning.

Domstolen omtaler Ungarns handlemåte som «et hittil usett og ekstremt alvorlig brudd» på EUs lovgivning.

Boten innebærer også at Ungarn får ytterligere 1 million euro i bot per dag inntil de rydder opp i politikken sin slik at den er i tråd med EUs regelverk.

Ungarn, som for tiden har formannskapet i EU, hadde frist innen tirsdag til å betale, men det har de ikke gjort.

– Det vi kommer til å gjøre nå, er å trekke 200 millioner euro fra de kommende betalingene fra EU-budsjettet til Ungarn, sier en talsperson for EU-kommisjonen til nyhetsbyrået DPA.

