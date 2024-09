Donald Trump: – Skulle nesten ønske at telefonen fra Biden ikke kom

– Joe Biden var så hyggelig med meg på telefonen. På en måte skulle jeg nesten ønske at telefonsamtalen ikke kom, fordi jeg syns at ... Vel, han var så hyggelig, sa Donald Trump under et arrangement i Flint, Michigan natt til tirsdag norsk tid, ifølge medier som CNN, Sky News og The Hill.

President Biden ringte ifølge NTB til Trump mandag, der han uttrykte lettelse over at Trump var i sikkerhet etter det angivelige drapsforsøket på Republikaneren søndag.

Joe Biden slo Donald Trump i 2020-valget. I 2024 har Biden overlatt ansvaret til visepresident Kamala Harris. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Buet etter Harris-kommentar

Også Demokratenes presidentkandidat Kamala Harris hadde en «hyggelig og kort» telefonsamtale med Trump. Ifølge NTB sa hun direkte til ham at hun er takknemlig for at han er trygg etter søndagens hendelse, som FBI etterforsker som et antatt drapsforsøk.

– Kamala kunne ikke ha vært mer hyggelig, sa Trump, ifølge The Hill.

Kamala Harris er Demokratenes presidentkandidat i 2024-valget, etter at sittende president Joe Biden trakk seg som kandidat i sommer. Det er svært jevnt mellom Harris og Donald Trump på målingene. (Jacquelyn Martin/AP)

Denne kommentaren førte til at noen av tilhørerne hans buet.

– Nei, nei, det var veldig hyggelig, repliserte Trump da.

Skal ha siktet på Trump

58 år gamle Ryan Routh ble arrestert søndag kveld etter at han ifølge myndighetene hadde rettet en AK-47 med kikkertsikte i retning av Trump som spilte golf på en bane rundt 400 meter unna. Hendelsen skjedde i West Palm Beach, Florida.

Den antatte gjerningspersonen ble oppdaget før han avfyrte skudd, men agenter fra Secret Service åpnet ild. Han kom seg unna, men ble pågrepet ubevæpnet i nabofylket Martin i Florida. På åstedet fant politiet, i tillegg til geværet, to ryggsekker, et sikte og et GoPro-kamera.

Tirsdag ble det klart at delstatsmyndighetene i Florida åpner en egen strafferettslig etterforskning av det angivelige drapsforsøket. Kunngjøringen innebærer at en etterforskning på delstatsnivå gjennomføres parallelt med den føderale etterforskningen av Routh.

---

Fakta om Donald Trump

Donald J. Trump ble født 14. juni 1946 i Queens, New York

Gift med Melania Trump. Fem barn fra tre ekteskap

Studerte økonomi ved Wharton School of the University of Pennsylvania

Startet i selskapet til faren, eiendomsmagnaten Fred Trump. Etablerte sin egen eiendomsvirksomhet og overtok etter hvert også farens. Kjøpte opp flyselskaper og kasinoer, og ble etter hvert svært rik.

Selskapene hans måtte refinansieres etter økonomiske problemer tidlig på 1990-tallet.

Uttrykte i 1987 interesse for å gå inn i politikken. I 1999 forsøkte han å bli nominert som presidentkandidat for Reformpartiet, men trakk seg. Han vurderte også å stille som presidentkandidat i 2004 og 2012.

I 2015 kastet han seg inn i den republikanske nominasjonskampen. Til manges overraskelse vant han valget i november 2016.

Tapte valget i 2020 mot Joe Biden og har siden hevdet at valget ble stjålet fra ham.

Tiltalt i en rekke saker, blant annet for forsøk på å omgjøre valgresultatet i Georgia i 2020.

(Kilde: NTB)

Donald Trump. (SCOTT OLSON/AFP)

---