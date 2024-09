I dag er det to år siden Mahsa Aminis død i Iran

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Slektninger har blitt forfulgt, gjerningspersoner har sluppet straff, og demonstranter er blitt henrettet.

Motstanderne av myndighetene i Iran står foran et dystert bilde, to år etter at en protestbølge som følge av Aminis død brøt ut i den islamske republikken i Midtøsten.

22 år gamle Amini ble pågrepet angivelig for brudd på kleskoden for kvinner, før hun senere døde i moralpolitiets varetekt.

Dødsfallet utløste en bølge av voldelige protester over hele Iran mot slutten av 2022. Ifølge menneskerettsorganisasjonen Iran Human Right ble minst 551 personer drept i demonstrasjonene, og ifølge FN ble flere tusen pågrepet.

Ti menn er blitt henrettet i saker relatert til Amini-protestene. Den siste var Gholamreza Rasaei i august. Han var dømt for å ha drept en soldat fra Irans revolusjonsgarde etter en tilståelse som aktivister sier kom mens han ble torturert.

I forbindelse med toårsmarkeringen har 34 kvinnelige fanger i Evin-fengselet i Teheran startet en sultestreik. Det opplyste stiftelsen til Nobels fredsprisvinner Narges Mohammadi, som sa at kvinnene sultestreiker i solidaritet med demonstranten og mot myndighetenes undertrykkelse.

