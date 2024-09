FBI fikk tips i 2019 om mannen som anklages for Trump-attentat

Etterforskningen startet på bakgrunn av et tips om at 58-åringen var i ulovlig besittelse av et våpen. FBI sier på en pressekonferanse i Florida mandag at da de etterforsket tipset, var ikke tipseren i stand til å verifisere informasjonen.

Secret Services fungerende direktør bekrefter at den mistenkte gjerningsmannen ikke avfyrte noen skudd før han ble pågrepet søndag.

