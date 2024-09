Biden i rette med Trump, sier han alltid har hatt avstand fra politisk vold

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Presidentens uttalelse kom bare timer etter at Donald Trump hadde påstått at det var ordbruken til Biden og visepresident Kamala Harris som førte til nok et attentat mot ham.

– Jeg har alltid fordømt politisk vold. Og det vil jeg alltid gjøre, sa Biden i en kommentar i Philadelphia. Han la til at amerikanere løser sine motsetninger ved bruk av stemmeretten, ikke ved hjelp av våpen.

Trump sa til Fox News at gjerningsmannen trodde på retorikken til Biden og Harris og handlet deretter.

– Retorikken deres førte til at jeg ble skutt på, når jeg er den som skal redde landet, og det er de som ødelegger landet, både fra innsiden og utsiden, hevdet Trump videre.

