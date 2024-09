CNN: Person pågrepet etter skyteepisode nær Trump – politiet tror Trump var målet

Kanalen skriver videre at flere Secret Service-agenter løsnet skudd mot den antatte gjerningspersonen. Politiet har tatt beslag i et våpen i området.

Det var Politico-korrespondent Meridith McGraw som søndag kveld norsk tid i en melding på X meldte om at det var avfyrt ved en golfklubb i West Palm Beach, der Trump spilte golf.

Trump-kampanjen var raskt ute med å melde om at Trump var trygg. De ga imidlertid ingen ytterligere detaljer.

Sheriffkontoret i Palm Beach opplyser at ingen er skadet.

Secret Service bekrefter

Secret Service bekrefter at det har vært en hendelse.

– Secret Service, i samarbeid med sheriffen i Palm Beach fylke, etterforsker en hendelse vedrørende tidligere president Donald Trump som fant sted like før klokken 14. Den tidligere presidenten er trygg, skriver kommunikasjonssjef Anthony Guglielmi i Secret Service i en uttalelse.

New York Post skriver at skyteepisoden fant sted i et område utenfor klubben hvor det ikke er uvanlig med kriminalitet.

Max Egusquiza, som var i området, opplyser at det var et stort politioppbud på stedet.

– Jeg så fem umerkede SUV'er blokkere en grå Mercedes foran golfklubben. Det var rundt 20 eller flere politibiler som kom kjørende fra nærliggende gater, sier han.

Det hvite hus: Biden og Harris lettet over at Trump er trygg

I en uttalelse sier Det hvite hus at president Joe Biden og visepresident og presidentkandidat Kamala Harris har blitt informert om hendelsen.

– Presidenten og visepresidenten har blitt informert om sikkerhetshendelsen på Trumps internasjonale golfklubb, der tidligere president Trump golfet, heter det i en uttalelse.

– De er lettet over at han er trygg. De vil holdes oppdatert, heter det videre.

Attentat i juli

I juli ble Trump utsatt for et attentat under et valgkamparrangement i Butler i Pennsylvania. Han ble da truffet i øvre del av det høyre øret mens han talte til en folkemengde.

Han kom ellers unna uskadd, men en Trump-tilhenger ble drept.

Den antatte gjerningsmannen, 20 år gamle Thomas Matthew Crooks, ble skutt og drept av Secret Service-agenter på stedet. Han hadde skutt fra et tak som lå noen få hundre meter unna scenen der Trump talte.

Ytterligere to andre ble såret i attentatet.

