Romfaste astronauter lover å stemme i presidentvalget

Fredag stilte de to opp på en pressekonferanse fra den internasjonale romstasjonen ISS. Begge tar den uventede forlengelsen med stor ro.

– Det positive er at vi er her med våre venner og at vi får skyss hjem. Vi ser fram til de kommende månedene, sa Williams under det direktesendte pressetreffet fredag kveld norsk tid.

De to ble sendt opp med Boeings Starliner, og oppholdet var ment å skulle vare i åtte dager. Men tekniske problemer på veien opp gjorde at Nasa ikke tok sjansen på å returnere med fartøyet.

Kapselen landet dermed ubemannet, tilsynelatende uten hendelser av noe slag. Nå skal de to hentes ned til jorda i et fartøy fra Elon Musk-eide SpaceX i februar.

Williams gjorde sin første tur i verdensrommet allerede i 2006. Hun sier at hun savner hundene sine og vennene. Både hun og «Butch» Wilmore skal stemme ved presidentvalget.

– Jeg sendte inn forespørsel om en stemmeseddel i dag, istemte Butch.

Les også: Anmeldelse: Judas drar i land en mørk og seig «Jesus Christ Superstar» (+)

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Oljepioner Josef er 69 år og totalt pleietrengende