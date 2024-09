Sverige vil betale innvandrere over 350.000 kroner for å flytte tilbake

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hjemvendingsbidraget på opptil 350.000 svenske kroner er rettet mot personer som frivillig vil flytte tilbake.

– Kanskje tenker de at livet i Sverige ikke ble som de så for seg, at de havnet i utenforskap eller så er man blitt eldre og vil vende hjem til landet man opprinnelig kom fra, sier migrasjonsminister Johan Forsell.

Det er ikke satt noe mål for hvor mange personer regjeringen håper å få ut av landet, men det er satt av 1,4 milliarder svenske kroner i 2026-budsjettet. Skulle alle som søker få innvilget den maksimale summen vil det holde til 4000 personer.

Summen er en kraftig høyning fra dagens hjemvendingsbidrag på 10.000 kroner. I fjor var det kun én person som søkte om bidraget.

Den svenske regjeringen ble frarådet en så stor økning i bidraget av sin egen utredningsleder. Joakim Ruist mente at dette ville sende signaler om at målgruppen er uønsket i Sverige.

Han trakk paralleller til Danmark og sa at dersom svenskene innførte et bidrag likt det som finnes i Danmark, ville omtrent 1300 innvandrere reise, hvorav 600 hadde utvandret igjen selv uten noe bidrag.

– Jeg tror det er for lite. Det er potensielt en ganske stor andel mulige kandidater med tanke på det store utenforskapet, sier Sverigedemokratenes migrasjonspolitiske talsmann Ludvig Aspling.

Han peker på at omtrent en halv millioner personer som er født utenfor Sverige er langtidsarbeidsledige eller sliter med å forsørge seg.

