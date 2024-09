Haiti fordømmer Trump for usann påstand om at migranter spiser kjæledyr

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Dessverre er det ikke første gang våre landsmenn i utlandet har blitt ofre for spredning av desinformasjon, blitt stigmatiser og umenneskeliggjort for å tjene politiske interesser i et valg, sier myndighetene i Haiti i en uttalelse.

Trump ble raskt irettesatt av ordstyrerne da han i TV-debatten tirsdag kveld gjentok den uriktige påstanden om at migranter i Springfield i delstaten Ohio spiste folks kjæledyr. Ekspresidenten forsvarte seg med at han hadde sett folk si det på TV.

– Vi avviser kontant slike uttalelser, som undergraver verdigheten til våre landsmenn og kan sette deres liv i fare, heter det videre i uttalelsen fra Haiti.

Flere republikanere har denne uken spredd påstandene, som ifølge de lokale myndighetene i Springfield ikke har rot i virkeligheten.

Kommentar: Harris besto testen

Les også: Faktasjekkere: Konspirasjonsteorier og usannheter under TV-debatten

Les også: USA-eksperter med knusende Trump-dom: – Sint og forfjamset (+)