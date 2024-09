Harris besto testen

Det var med skrekkblandet fryd man benket seg for å følge TV-debatten mellom de to presidentkandidatene Donald Trump og Kamala Harris i natt. Utfallet av valget i november er så viktig for oss alle at det oppleves som nær eksistensielt.

Det store spørsmålet før denne TV-debatten var hvordan Harris ville klare seg. Mens Donald Trump nå stiller til valg for tredje gang, er det motkandidatens første valgkamp. Duellen i natt var hans sjette, mens Harris gjorde sin første. Derfor var verdens øyne aller mest rettet mot henne.

Hun fikk inn mange gode poenger om Trumps manglende egnethet

Kamala Harris var nervøs, en litt klønete hilse-seanse før debatten antydet litt overtenning, men hun behersket nervene. Hun så rett i kamera og snakket til de mange titalls amerikanerne som fulgte sendingen. Hun virket svært godt forberedt. Debutanten besto prøven, uten store feil, og det var langt på vei det viktigste for henne og Demokratene.

USA kjenner ikke Harris. Tilværelsen som visepresident er anonym, og tida har vært knapp siden Joe Biden trakk seg. Det store spørsmålet er dypest sett, kan amerikanere se for seg henne i rollen som president? Denne debatten kan ha overbevist de mange som i målinger har uttrykt tvil. Hun fikk tydelig fortalt hvem hun er, en vanlig middelklassejente, og for hvem hun kjemper − vanlige, arbeidende amerikanere. Presidential? Absolutt.

Det er knapt formålstjenlig å skulle kåre en vinner, selv om Harris i mine − og våre norske øyne − selvsagt vinner debatten suverent på sak og form. Men dette var ikke en test av hvem som hadde de beste argumentene, men en mulighet for USA å se de to skulder til skulder under press. Debatten var strukturert etter temaer, som økonomi, innvandring og krigen i Ukraina, men disiplinen var dårlig.

Usikkerheten rundt Harris ble kvittert ut, men heller ikke Donald Trump gjorde noen dårlig opptreden. Han klarte å tilbakevise alle spekulasjoner om at han, nå den eldste presidentkandidaten i amerikansk historie, er veldig preget av alderen. Han var Trump som vi har lært å kjenne han.

78-åringen var rolig og rimelig behersket, tross noen vanvittige utsagn om USA og om at Harris i abortspørsmålet støtter henrettelser av nyfødte. Selvsagt er mye av det han sier usannheter og overdrivelser, men hans opptreden var likevel langt fra de absurde klippene man har kunnet se fra noen av hans valgmøter. Hvis man før debatten ville stemt på Trump, ga ikke ekspresidenten dem noen grunner til ikke å gjøre det når det gjelder, 5. november.

Han ga sine folk det de ville høre. Trump kjørte på fra starten av med sitt ess, kritikk av Biden-administrasjonens innvandringspolitikk. «Dette landet er på vei ned, vi er en døende nasjon», sa han om USA. Han hevdet at alle andre lands kriminalitet er på vei ned, fordi alle kjeltringene har reist til USA. Programlederen prøvde å arrestere han på påstanden som FBI har avvist. Trump avviste fakta.

Trumps mål er åpenbart, han fyrer oppunder opplevelsen av at alt var bedre før. Og særlig på hans vakt. At økonomien nå er elendig og at ulovlige immigranter er i ferd med å rive landet i filler. Begge påstandene er feil, men det fyrer opp basen hans. Trumps andre strategi, å knytte Harris til Biden − som tross alt er en upopulær president, lykkes han også godt med. USA vil ha noe nytt etter Biden, hvor mye nytt vil Harris faktisk bidra med? Men Trump skyter seg selv i foten når han samtidig, i sin iver etter å få svertet Harris, sier at Biden misliker henne sterkt.

Harris var mer energisk og pågående enn Trump. Hun fikk banket inn mange gode poenger om Trumps manglende egnethet. Hun klebet han til den dypt reaksjonære planen Project 25, til et framtidig abortforbud og til angrepet på Capitol i Washington 6. januar 2021. Hans sverming for verdens diktatorer, de mange militære lederne i USA som har gått ut offentlig og advart mot Trump, de mange alvorlige tiltalene mot han, ble publikum også effektivt minnet på av Harris.

«Putin vil spise deg til lunsj», sa Harris om Trumps påståtte evne til å få avsluttet krigen i Ukraina. En krig han ikke en gang klarer å være tydelig på at Ukraina må vinne. Før det hadde Trump hevdet at Israel vil slutte å eksistere i løpet av to år hvis Harris blir president, og brukt Ungarns Orban som sannhetsvitne på hans storhet.

Slik går dagene i amerikansk politikk. Det er ikke vakkert, men Harris besto testen og vel så det. Trump vil selvsagt oppsummere med at han var et geni. Ingen vil føle at de tapte.

