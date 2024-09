Avtalen om EØS-midlene undertegnet: – Endelig!

Av Bibiana Piene/NTB

– Endelig, sier Norges EU-ambassadør Anders Eide til NTB.

Torsdag satte han og ambassadørene fra de to andre EØS-landene Island og Liechtenstein, Kristján Andri Steffánson og Pascal Schaffhauser, samt EUs visegeneraldirektør Robert Watson sine navnetrekk på avtalen i EU-kommisjonens hovedkvarter Berlaymont.

– Denne avtalen vil bidra til å redusere forskjellene i EU og sikre gode relasjoner til EØS-landene, sier Eide.

– Går til kjernen

1. desember i fjor, etter over to år med forhandlinger, ble EU-kommisjonen og EØS-landene enige om at EØS-bidraget skal utgjøre 3,27 milliarder euro, nærmere 40 milliarder kroner med dagens kurs, fordelt på sju år.

Summen er den største som noen gang er gitt.

Norge står for nesten 98 prosent av midlene, som skal bidra til sosial utjevning i de 15 fattigste EU-landene fram til 2028.

EUs visegeneraldirektør påpeker at avtalen er svært viktig også sett gjennom EU-briller.

– Denne avtalen går rett til kjernen av det EU handler om, nemlig å sikre velferden til alle borgerne, særlig dem i fattigere regioner, sier Watson til NTB.

– I Norges interesse

De overordnede målene for avtalen er grønn omstilling, sosial inkludering, rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter.

– Det er i Norges interesse at demokrati og grunnleggende menneskerettigheter står sterkt i Europa. Vi er også tjent med at hele Europa er med på den grønne omstillingen vi alle må gjennom, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Avtalen må imidlertid ratifiseres av Stortinget før den kan tre i kraft.

Les også: Medier: Ukraina vil få bruke langtrekkende raketter mot mål i Russland

Mer fisk

Avtalen åpner også for større eksport av fisk til EU for Norge og Island.

I alt får Norge tollfri adgang for drøyt 121.000 tonn fisk til EU – i både ubearbeidet og bearbeidet form.

– Dette er viktig både for norske fiskeeksportører og for de titusenvis som jobber i prosessindustrien i EU-land. Nå må vi sørge for at dette raskt kommer på plass, sier Eide.

Les også: The The har fortsatt pophistoriens skarpeste tunge (+)

Nye rammeavtaler

Med torsdagens signeringen kan det nå lages nye rammeavtaler med mottakerlandene for hvordan pengene skal brukes.

Det gjelder også Ungarn, som ikke fikk noen midler i forrige periode fordi man ikke greide å bli enige om en rammeavtale.

Det er over to år siden forhandlingene om en ny periode med EØS-midler startet, i juni 2022.

Les også: EU-land sliter med klimamålene – melder ikke inn planer

Les også: Norske artillerivogner mangler reservedeler i Ukraina