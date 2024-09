FN: Israel truet FN-kolonne med våpen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

FN-kjøretøyene ble også påkjørt av en bulldoser, opplyser Stephane Dujarric tirsdag kveld.

– Dette er det siste eksempelet på de uakseptable farene og hindringene som hjelpearbeidere i Gaza opplever, sier Dujarric, som er talsmann for FNs generalsekretær António Guterres.

Israel har hevdet at kolonnen ikke var på vei for å vaksinere palestinske barn mot polio, kun for å skifte ut arbeidere, noe FN har sagt ikke stemmer.

Dujarric opplyser at kolonnen transporterte tolv ansatte som var på vei til å bistå poliovaksineringen nord på Gazastripen. Reisen var koordinert med israelske styrker, og FN hadde levert inn alle opplysninger i god tid, ifølge talsmannen.

Men da FN-bilene ankom det militære sjekkpunktet, ga israelske soldater beskjed om at de ville avhøre to av palestinerne.

– Ble påkjørt fra to hold

– Situasjonen eskalerte svært raskt med soldater som rettet våpen direkte mot personellet i kolonnen. FN-kjøretøyene ble omringet av israelske styrker, og det ble løsnet skudd, sier Dujarric.

Han forteller også at flere stridsvogner og en bulldoser begynte å kjøre mot kolonnen, hvorpå kolonnen ble påkjørt både forfra og bakfra, noe som førte til at kolonnen ble presset sammen.

– En bulldoser slapp vrakrester ned på det første kjøretøyet, mens israelske soldater truet de ansatte og gjorde det umulig for dem å komme seg ut av bilene på trygt vis, sier Dujarric.

Soldatene fortsatte å true med våpen samtidig som høytstående FN-tjenestemenn forsøkte å trappe ned situasjonen ved å snakke med israelske myndigheter.

Stanset i over sju timer

To av de FN-ansatte palestinerne ble avhørt av israelske soldater, men etter sju og en halv time ble alle sluppet fri, opplyser Dujarric.

– De israelske soldatenes opptreden satte livet til våre ansatte i fare, fastslår han.

FN har iverksatt en storstilt vaksineringskampanje mot polio etter at den svært smittsomme sykdommen er påvist i Gaza for første gang på 25 år.

Vaksineringen begynte i forrige uke, og målsettingen er å gi beskyttelse til over 640.000 barn under ti år.

Ifølge Verdens helseorganisasjon ble en av organisasjonens kolonner stanset av israelske soldater tirsdag, noe som gjorde at den måtte oppgi forsøket på å transportere eksperter og bringe inn nødvendig utstyr til vaksineringen.

