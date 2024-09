Nytt israelsk luftangrep mot skole i Gaza

Den israelske hæren sier de gjennomførte et presist angrep mot skolen, som de hevder var forhandlet til et kommando- og kontrollsenter for Hamas.

– Tre martyrer og over 20 sårede er funnet etter at et israelsk krigsfly avfyrte to raketter mot et bønnerom og et klasserom på Amr Ibn al-Aas-skolen, der flyktninger søkte ly i Sheikh Radwan-nabolaget i Gaza by, sier talsmann Mahmud Bassal i sivilforsvaret i Gaza.

De siste månedene har det israelske militæret angrepet en rekke skoler som huser tusenvis av palestinere på flukt fra krigen, mange av dem i Gaza by.

Israel hevder angrepene har vært rettet mot militante Hamas-medlemmer.

Titusenvis av sivile palestiner har flyttet inn i skolebygninger der det ikke har vært noen vanlig undervisning siden krigen brøt ut for over elleve måneder siden.