Dick Cheney støtter Kamala Harris

– Dick Cheney kommer til å stemme på Kamala Harris, sier datteren Liz Cheney, som onsdag denne uken også kunngjorde at hun kommer til å gi sin stemme til Harris.

Liz Cheney var i flere år republikansk kongressrepresentant, og både hun og faren har i lang tid vært sterke kritikerne av Donald Trump.

I en egen uttalelse, bekrefter 83 år gamle Cheney at han ikke kommer til å stemme på Trump. Han sier at «i USAs 248 år lange historie, har det aldri vært en større trussel mot republikken enn Donald Trump».

– Han kan aldri få makt igjen. Som amerikanske borgere har vi alle en plikt til å sette land foran parti for å forsvare grunnloven vår. Derfor kommer jeg til å stemme på Harris, heter det i uttalelsen.

Det blir første gang Cheney, som i 2016 støttet Trump, offentlig stiller seg bak en demokratisk presidentkandidat.

På sin egen plattform Truth Social, kaller Trump den tidligere visepresidenten for en «irrelevant RINO».

RINO, som står for «republican in name only», er et nedsettende begrep som brukes om republikanere som ikke anses som tilstrekkelig konservative. Det brukes særlig av Trump-tilhengere om republikanere som ikke støtter Trump.

