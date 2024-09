Verste uke på Wall Street på halvannet år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Årsaken er svakere jobbtall fra USA enn ventet, ifølge analytikerne. For uken sett under ett endte Dow-Jones-indeksen ned 2,9 prosent, mens Nasdaq-indeksen falt hele 5,8 prosent.

Fredag åpnet de tre ledende aksjeindeksene i USA med oppgang, men det tok ikke lang tid før det gikk nedover igjen.

Ved stengetid fredag var den teknologitunge Nasdaq-indeksen ned med 2,55 prosent, mens Dow Jones-indeksen hadde en nedgang på 1,01 prosent. Den bredt sammensatte S&P 500-indeksen falt med 1,74 prosent siden åpning fredag.

Det var de største teknologigigantene som tok de verste slagene på ukas siste handelsdag. Apple falt med 0,70 prosent, mens Meta og Alphabet endte ned hele 3,21 prosent og 4,08 prosent.

– Markedet er litt nervøst, sier sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

Han sier at han regnet med at det kunne bli «litt surt» på børsene etter jobbrapporten, altså den amerikanske arbeidsrapporten «nonfarm payrolls» som ble sluppet fredag. Den viste et lavere antall nye jobber i USA i august enn ventet.

Bruce peker på svakere vekst i sysselsettingen enn ventet og nedjusteringer av veksten i tidligere måneder.

– Jeg tror nok man håpet på en klar bekreftelse på at resesjonsfrykten var overdrevet. Det er ikke noe som tyder på resesjon i rapporten, men rapporten var heller ikke sterk, sier han.