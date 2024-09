Xi lover økt samarbeid med Afrika

I talen lovte Xi at Kina vil investere for over 50 milliarder dollar i Afrika over de neste tre årene, og at det skal skapes en million nye arbeidsplasser.

Flere titalls afrikanske ledere var til stede i Folkets store hall i Beijing under åpningen av toppmøtet torsdag.

Xi lovte også at Kina skal bidra med over 140 millioner dollar i nødhjelp, opprette 500 velferdsprosjekter og oppmuntre kinesiske og afrikanske selskaper til investere og starte bedrifter begge veier.

Ifølge Xi er Kina også rede til å starte 30 prosjekter for fornybar energi for å avhjelpe Afrikas kroniske kraftunderskudd, og en rekke infrastrukturprosjekter for samferdsel på land og sjø.

Kina er Afrikas største handelspartner og har vist stor interesse for å utnytte kontinentets enorme naturressurser som kobber, gull, litium og sjeldne jordarter.

