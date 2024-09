Ukraina: 55 ble såret i det russiske angrepet mot Poltava

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Redningsarbeidet etter tirsdagens angrep sentralt i Ukraina er nå avsluttet, men det kan fortsatt være personer som er fanget i ruinene, opplyser nødetatene torsdag. Ukrainske myndigheter oppgir ikke hvor mange sivile det er blant ofrene.

Angrepet som rammet en militærskole i Poltava, er blant de dødeligste enkeltangrepene siden Russlands fullskala invasjon for to og et halvt år siden.

To ballistiske raketter traff byen tirsdag. Angrepet utløste kraftig fordømmelse blant annet fra USA. Men også i Ukraina har mange kommentatorer kritisert myndighetene for å ha tillatt en utendørs militærseremoni som tilsynelatende var mål for angrepet.

President Volodymyr Zelenskyj har beordret en gransking av omstendighetene rundt angrepet.

Russland sier målet for rakettangrepet i Poltava var den ukrainske hærens «treningssenter».

