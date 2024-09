Over 80 drept i antatt Boko Haram-angrep i Nigeria

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Rundt 150 antatte Boko Haram-terrorister væpnet med gevær og granatkastere angrep Mafa søndag, sier en talsmann for politiet i delstaten Yobe, Abdulkarim Dungus.

Landsbyen ligger i det nordøstlige hjørnet av Nigeria, drøyt 900 kilometer fra hovedstaden Abuja.

Angriperne ankom ifølge Dungus på motorsykler i 16-tida søndag ettermiddag, men angrepet ble først kjent da regjeringsstyrker kom til landsbyen tirsdag.

Satte fyr på hus

– De drepte mange mennesker og satte fyr på hus og butikker, sier han.

Ifølge Dungus kan angrepet ha vært hevn for at landsbyvakter hadde drept to Boko Haram-medlemmer.

– Minst 81 mennesker ble drept i angrepet, opplyser den lokale tjenestemannen Bulama Jalaluddeen.

– Mange mennesker er fortsatt savnet og det er uklart hvor de befinner seg, legger han til.

Sverget troskap til IS

Boko Haram ble grunnlagt i 2002 og gjennomførte sine første angrep i delstaten Yobe året etter. Over 40.000 mennesker er drept i konflikten siden.

Deler av Boko Haram sverget troskap til den ytterliggående islamistgruppa IS i 2015.

Nigeria herjes også av flere andre konflikter, mange av dem mellom kristne bønder og muslimske nomader som kjemper om vann- og beiterettigheter.

Kriminelle bander har i årevis også herjet nord i Nigeria, nær grensa til nabolandene Niger og Tsjad.

