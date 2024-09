Libanesere vurderer å flykte til Syria i frykt for ny krig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

For de fleste går planene ut på å flytte inn hos slektninger eller leie boliger i kristne, drusiske eller sunnimuslimske områder i Libanon som generelt anses som tryggere enn de sjiamuslimske områdene der militante Hizbollah hovedsakelig opererer og har støtte.

Men for et lite mindretall er plan B å flytte til nabolandet Syria.

Selv om Syria er inne i sitt fjortende år med borgerkrig, har de aktive kamphandlingene lenge stått stille i store deler av landet. Libanesiske statsborgere, som kan krysse grensen uten visum, besøker jevnlig Damaskus. Og å leie en leilighet er betydelig billigere i Syria enn i Libanon.

Droneangrep

Zahra Ghaddar sier hun og familien ble rystet da de så et leilighetsbygg i Beirut bli fullstendig ødelagt i et israelsk droneangrep 30. juli. Sammen med Hizbollah-lederen Fouad Shukur ble to barn og tre kvinner drept, og flere titall ble såret.

Tidligere hadde den libanesiske hovedstaden i stor grad vært uberørt av de nesten daglige grenseoverskridende sammenstøtene mellom Hizbollah og den israelske hæren (IDF). Rundt 100.000 er fordrevet fra Sør-Libanon og titusenvis flere i Israel siden sammenstøtene startet 8. oktober i fjor.

Det var da Hizbollah begynte å skyte raketter inn i Nord-Israel for å vise støtte til Hamas, som en dag tidligere hadde angrepet Israel. Rundt 1200 ble drept i Hamas' angrep og rundt 250 ble tatt som gisler. Israel svarte på angrepet med luftangrep og bakkeoffensiv i Gaza, og over 40.000 er drept i angrep der så langt.

Økte priser

Ghaddar sier familien hennes først vurderte å flytte innad i Libanon, men at de mistet motet av et innlegg i sosiale medier som la skylden for krigstrusselen på fordrevne sivile og Hizbollah. Økende etterspørsel har også ført til at husleieprisene stiger.

– Vi fant ut at leieprisene startet på rundt 7400 kroner, og det er for et hus vi ikke ville vært så komfortable i, sier hun. Beløpet er mer enn det mange libanesere tjener på en måned.

Så de begynte å se over grensen.

Ghaddars familie fant en fireroms leilighet i Aleppo, en by nordvest i Syria, for omtrent 1600 kroner i måneden. De betalte seks måneders husleie på forhånd og dro tilbake til Libanon.

Debatt: Netanyahu møter seg selv i døren (+)

Månedslang krig i 2006

Israel angriper mål i Syria med jevne mellomrom, vanligvis rettet mot iransk-tilknyttede militære steder eller militante, men Bashar Assads regjering har stort sett holdt seg på siden av den nåværende regionale konflikten.

Israel og Hizbollah utkjempet en månedslang krig i 2006 som la store deler av Sør-Libanon og de sørlige forstedene i Beirut i ruiner. Da søkte rundt 180.000 libanesere tilflukt i Syria, mange av dem på skoler, moskeer og tomme fabrikker. De som hadde råd til det, leide hus, mens andre slo rot.

Rawad Issa, som den gang var tenåring, flyktet til Syria sammen med foreldrene. De dro tilbake til Libanon da krigen tok slutt, men Issas far brukte noen av sparepengene sine til å kjøpe et hus i Hama-provinsen i Syria, for sikkerhets skyld.

– På den måten hadde vi allerede et hus klart hvis en ny krig brøt ut, sier Issa.

Et Hizbollah-sterkt område av Beirut ble rammet av et israelsk luftangrep i juli 2006. (HUSSEIN MALLA/AP)

– Skyhøye

Huset og området rundt er uberørt av borgerkrigen i Syria, sier Issa. For noen uker siden dro søsteren og mannen hennes for å gjøre huset klart for familien, i tilfelle situasjonen i Libanon skulle forverres.

Issa, en videoprodusent, sier han i utgangspunktet hadde tenkt å leie en leilighet i Libanon dersom konflikten ble verre, i stedet for å bli med familien til Syria. Men i «trygge» områder av Beirut er leieprisene skyhøye, sier Issa. En utleier tok 9500 kroner for et rom i en delt leilighet.

– Og utenfor Beirut er det ikke mye bedre, sier Issa.

Libanesere som bodde i et område der Hizbollah sto sterkt i Beirut, samlet sammen tingene sine idet de flyktet fra sine ødelagte hjem i 2006. (KEVORK DJANSEZIAN/AP)

Les også: – Dette er knusende for Vladimir Putin

Ønsket libanesere velkommen

Azzam Ali, en syrisk journalist i Damaskus, sier at det i løpet av de første dagene etter angrepet i Beirut i juli var flere libanesere som leide hotellrom og hus i byen. En libanesisk familie – venner av venner – bodde i huset hans i noen dager.

I et Facebook-innlegg ønsket han libaneserne velkommen og sa de gjorde Damaskus vakrere.

Det fins ikke offisielle tall for hvor mange mennesker som har flyttet fra Libanon til Syria de siste månedene. De er spredt over hele landet og blir ikke registrert som flyktninger. Mye tyder på at de utgjør et fåtall.

Av 80 mennesker fordrevet fra Sør-Libanon som bor i Beirut, inkludert libanesere, syrere og palestinske flyktninger, sier minst 20 at de vurderer å søke tilflukt i Syria dersom krigen trappes opp i Libanon. Det er ifølge intervjuer gjort av migrasjonsinstituttet på Det libanesisk-amerikanske universitetet.

Instituttleder Jasmin Lilian Diap bemerker at libanesere som vurderer dette, er en nisjegruppe som har eksisterende nettverk i Syria.

Les også: Mener Trump kan ha valgt feil visepresidentkandidat (+)

– Plan B

Trusselen om krig har ikke ført til en omvendt massemigrasjon av syrere fra Libanon. Rundt 775.000 syrere er registrert hos FNs flyktningorganisasjon i Libanon, og hundretusener antas å være uregistrerte i landet.

Selv om kampene i Syria har stilnet, frykter mange flyktninger at dersom de vender tilbake, kan de bli pågrepet for reelle eller antatte bånd til opposisjonen eller tvangsvervet til hæren. Dersom de forlater Libanon for å slippe unna en ny krig, kan de også miste statusen som flyktninger.

Mange av innbyggerne i Beirut pustet lettet ut da en intens angrepsutveksling mellom Israel og Hizbollah 25. juli viste seg å være kortvarig. Men Zahra Gaddar sier hun fortsatt bekymrer seg for at situasjonen vil forverres og tvinger familien hennes til å flykte.

– Det er nødvendig å ha en plan B i alle fall, sier hun.

Les også: Nye angrep mellom Hizbollah og Israel: Dette bør du vite (+)

Les også: Anmeldelse: Judas drar i land en mørk og seig «Jesus Christ Superstar» (+)