Biden mener Netanyahu ikke gjør nok for en avtale

På spørsmål fra pressen om Netanyahu gjør nok for å sikre en avtale om løslatelse av de gjenværende gislene, svarte Biden kort «Nei», uten å utdype.

Biden sa også at USA nærmer seg å legge fram for forhandlerne et endelig forslag til avtale om våpenhvile og utveksling av gisler mot palestinske fanger.

Biden uttalte seg etter at han og visepresident Kamala Harris, som er demokratenes presidentkandidat, møtte mandag det amerikanske forhandlingsteamet i Det hvite hus.

På møtet uttrykte han dyp sorg og raseri over drapet på seks gisler, og de drøftet de neste skrittene i arbeidet for å få resten løslatt.

Netanyahu reagerte på Bidens kritikk og sa at presset må legges på Hamas, ikke på ham, særlig etter drapet på de seks gislene.

– Og nå etter dette, blir vi bedt om å vise mer seriøse? Blir vi bedt om flere innrømmelser? Hvilket budskap er det til Hamas? Det budskapet er: Drep flere gisler, sa han på en pressekonferanse i Jerusalem.

