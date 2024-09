USA har tatt beslag i Maduros fly

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Flyet ble ifølge TV-stasjonen beslaglagt i Den dominikanske republikk og er nå fløyet til Florida.

Maduro har benyttet flyet under statsbesøk i andre land.

– Dette sender et budskap helt til topps, sier en anonym amerikansk tjenestemann til CNN.

– Vi gir klar beskjed om at ingen er hevet over loven, at ingen kan unnslipp USAs sanksjoner, sier tjenestemannen.

Ifølge CNN har flyet en prislapp på i underkant av 140 millioner kroner. Det skal ha stått i Den dominikanske republikk i flere måneder, men årsaken er ikke kjent.

