Scholz bekymret for AfD-framgang

I Thüringen ble AfD – Alternativ for Tyskland – det første høyreekstreme partiet som har vunnet et delstatsvalg i Tyskland siden annen verdenskrig, og i Sachsen ble partiet nummer to, rett bak kristeligdemokratene CDU.

– Resultatet for AfD i Sachsen og Thüringen er bekymringsfullt. Vårt Land må ikke bli vant til dette. AfD skader Tyskland, svekker økonomien, skaper splittelse og ødelegger landets renomme, sa Scholz til Reuters.

Ett år før det neste nasjonale valget ble alle de tre partiene i Scholz' koalisjonsregjering straffet av velgerne.

Alle tre gikk kraftig tilbake, og bare Scholz' SPD kom godt over sperregrensa på 5 prosent. Både De Grønne og høyreliberale FDP falt ut av delstatsforsamlingen i Thüringen.

