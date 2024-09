HRW oppfordrer Mongolia til å pågripe Putin

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Mongolia vil trosse sine internasjonale forpliktelser som medlem av ICC, hvis de tillater Putin å besøke landet uten å arrestere ham, sier Maria Elena Vignoli, seniorrådgiver for internasjonal rett i HRW.

Ifølge Kreml og statlige russiske medier ankom Putin hovedstaden Ulan Bator mandag. Et møte med Mongolias president Uchnaagiin Chürelsüch er planlagt tirsdag.

Putin reiste etter å ha blitt invitert av den mongolske lederen for å styrke samarbeidet mellom de to nasjonene, ifølge en uttalelse fra Kreml. Det skjer til tross for en arrestordre utstedt av Den internasjonale straffedomstolen ICC.

ICC mistenker Putin for å være ansvarlig for krigsforbrytelser begått i Ukraina og utstedte arrestordre på ham i mars 2023.

Besøket er Putins første i et land som er medlem av ICC siden domstolen utstedte arrestordren.

