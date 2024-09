Israels finansminister ber riksadvokaten gripe inn mot mandagens generalstreik

Smotrich sier streiken mangler juridisk grunnlag og at den vil få alvorlige økonomiske konsekvenser for Israel.

Han har ifølge avisa Haaretz også bedt sitt departement om ikke å lønne statsansatte som streiker mandag.

Ifølge Times of Israel skriver han til riksadvokat Gali Baharav-Miara at streiken er utlyst uten at fagforeningenes ledere kjenner til sikkerhetsbildet, og at de utlyste den for å påvirke saker som er på et nivå som arbeidstakerorganisasjoner ikke har mandat til å påvirke.

Den israelske fagorganisasjonen Histadrut, som har 800.000 medlemmer, har utlyst generalstreik mandag i protest mot at regjeringen ikke har fått til en gisselavtale. Bakgrunnen er funnet av seks døde israelske gisler i Gaza lørdag.

Generalstreiken får bred støtte i samfunnet, og paraplyorganisasjonen MAI, som representerer bedriftene som står for rundt 90 prosent av Israels industriproduksjon, sier den slutter seg til streiken.

Les også: Dette mener folket om norsk asylmottak i Afrika (+)

Les også: Mener dette er nøkkelen for å få flere flyktninger i jobb (+)

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)