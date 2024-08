Zelenskyj sparker sjefen for Ukrainas flyvåpen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I en videotale fredag kveld sier president Volodymyr Zelenskyj at han har besluttet å erstatte øverstkommanderende for landets flyvåpen, general Mykola Olesjtsjuk, for «å styrke Ukrainas militære ledelse».

– Vi trenger å beskytte folket, beskytte personellet og ta vare på alle våre soldater, sa Zelenskyj.

Uttalelsen kom rett etter at kunngjøringen om avskjeden var lagt ut på presidentkontorets hjemmeside.

F-16-flyet styrtet mandag, og piloten mistet livet.

Ifølge det ukrainske militæret mistet kontrolltårnet kommunikasjonen med kampflyet mens det var deltok i en operasjon for å avverge et stort russisk angrep som var rettet mot flere byer i landet.

En ikke navngitt amerikansk tjenestemann sa torsdag til nyhetsbyrået Reuters at ulykken trolig skyldtes pilotfeil og ikke skjedde som følge av det russiske angrepet.

