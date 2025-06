Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ukraina har ifølge Kyiv Independent gjennomført en omfattende operasjon mot fire russiske flybaser, den ene i Irkutsk-regionen i Sibir, rundt 4300 kilometer fra Ukraina. Et av angrepene skjedde bare rundt 140 kilometer fra Norge.

Minst 40 russiske kampfly, blant dem strategiske bombefly av typen Tu-95 og Tu-22, ble ifølge en ukrainsk sikkerhetskilde ødelagt i angrepet. Sikkerhetskilden har vist fram en video som viser store fly i brann. Det er imidlertid ikke verifisert når eller hvor opptaket er gjort.

En kilde i Ukrainas sikkerhetstjeneste skal ha fortalt til avisen at de som står bak operasjonen har vært i Ukraina lenge og at president Volodymyr Zelenskyj og SBU-sjef Vasyl Maljuk personlig skal ha overvåket operasjonen.

– Fiendens strategiske bombefly står i brann i stort antall i Russland - dette er resultatet av en spesialoperasjon utført av SBU, sier kilden.

Arne Bård Dalhaug, pensjonert generalløytnant og tidligere sjef for Forsvarsstaben, omtaler angrepet som «svært vellykket» til Dagbladet.

– Hvis det skulle vise seg at 40 bombefly er ødelagt, så vil det være et alvorlig tilbakeslag for Russland. Dette er også bombefly som bærer missiler, som Ukraina ofte angripes med, sier Dalhaug.

Russland bekrefter angrepet

Russland opplyser søndag at Ukraina gjennomførte det de omtaler som «terrorangrep» med droner mot flyplasser i regionene Murmansk, Irkutsk, Rjazan og Amur, ifølge Interfax.

Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter at flere fly sto i brann etter angrepene, Departementet opplyser også at angrepene søndag ettermiddag er slått tilbake, og det hevdes at noen av deltakerne i angrepene er pågrepet.

– I sin fulle rett

– Det var Russland som startet denne krigen, og Ukraina er selvsagt i sin fulle rett til å slå tilbake mot militære mål over hele Russland, uttalte utenriksminister Espen Barth Eide til TV2.

Til VG uttalte sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Kristian Åtland at angrepet er det mest massive og vellykkede angrepet på russisk territorium siden starten av krigen. Åtland tror at små droner lastet med sprengstoff er sendt opp fra nærområdet, inne på russisk territorium.

– Det er i så fall en ny måte å angripe på. Når dronene flyr over korte avstander, er det vanskeligere for russerne å avskjære dem med luftvern, sier Åtland til VG.

Møtes i Istanbul

Mandag møtes ukrainske og russiske forhandlere til en ny runde med samtaler i Istanbul i Tyrkia.

Den ukrainske delegasjonen vil bli ledet av forsvarsminister Rustem Umerov, opplyste president Volodymyr Zelenskyj søndag.

– Vi vil gjøre alt for å beskytte vår uavhengighet, staten vår og folket vårt, sa han.

Ukraina vil under samtalene foreslå et veikart til fred som i stor grad er i samsvar mellom det landet tidligere har krevd, viser et dokument Reuters har fått tilgang til.

I tillegg til Umerov vil også en viseutenriksminister og flere embetsfolk i militæret og etterretningstjenestene delta, ifølge en oversikt Zelenskyj har publisert.

Gjentar krav

Veikartet legger opp til 30 dagers våpenhvile der alle krigsfanger løslates samt videre forhandlinger med utgangspunkt i de nåværende frontlinjene i krigen, og med representanter fra USA og Europa til stede.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj krever også et møte ansikt til ansikt med Russlands president Vladimir Putin samt forsikringer om at verdenssamfunnet ikke anerkjenner de russiskokkuperte områdene som en del av Russland.

Ukraina krever også at en framtidig avtale ikke skal legge begrensninger når det gjelder landets framtidig forsvar.

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)

Les også: Derfor er Odd Nerdrum så kontroversiell i kunstmiljøet (+)

Les også: Møter du en som foretrekker Netflix and chill – kom deg til helvete vekk! (+)