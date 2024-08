Tysk venstrepopulist angrepet med maling på valgkamparrangement

En middelaldrende hvit mann sprutet maling på Wagenknecht mens hun sto på scenen. Hun gikk raskt til side, og sikkerhetsvakter pågrep mannen.

– Man merker at noen mennesker ikke vil ha oss. Det taler i vår fordel. Ikke la dere bli skremt – vi vil ikke la oss skremme. Vi skal endre dette landet, sa Wagenknecht fra podiet etter at mannen ble ført bort. Politiet sier at de ikke kan utelukke et politisk motiv.

En pressetalsperson for BSW i Thüringen sier at Wagenknecht har det fint, men understreker at hendelsen var sjokkerende. Han sier at hun ble truffet i hodet, på overkroppen og nakken med maling, og at mannen brukte en type sprøyte til å sprute malingen.

Wagenknecht har på X takket for støtten, og hun sier at hun har det bra.

– Jeg har det bra. Jeg er fortsatt litt skjelven. Men ikke uroe dere: Vi vil ikke la oss skremme, skriver hun.

Wagenknecht brøt med venstrepartiet Die Linke, dels på grunn av hennes mer høyreorienterte innvandringspolitikk. Hun tar til orde for en venstreorientert økonomisk politikk, og hun er motstander av Tysklands militærstøtte til Ukraina.

Velgerne går til urnene i Thüringen søndag, og BSW ligger ifølge målingene an til en tredjeplass.

