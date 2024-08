Mann henrettet i Florida

57 år gamle Loan Cole ble drept med giftsprøyte torsdag ettermiddag. Han var dømt for drapet i 1994, og sonet også to livstidsdommer for voldtekt.

Cole og vennen William Paul tok med de to til en dam etter å ha blitt venner med dem, der de overfalt og ranet dem. Så ble den 18 år gamle broren banket opp og fikk strupen kuttet, før han ble etterlatt i skogen. Søsteren fikk så hendene bundet og ble voldtatt, ifølge rettspapirer.

Kvinnen ble etterlatt bundet fast til et tre, der hun sto gjennom natta før hun ble voldtatt igjen dagen etter. Til slutt klarte hun å komme seg løs, og hun fikk hjelp av en forbipasserende sjåfør. Broren ble funnet død av politiet.

Begge mennene ble dømt for drapet, og Paul fikk livstid. Florida-guvernør Ron DeSantis godkjente Coles henrettelse i juli. Henrettelsen var den første i Florida siden oktober i fjor.

Høyesterett avslo tidligere torsdag Coles siste anke. Advokatene hans fremmet flere argumenter for at han ikke burde henrettes, blant annet at han var blitt utsatt for overgrep ved en statlig oppdragelsesanstalt, at han var psykisk syk og hadde hjerneskade og at han hadde Parkinsons sykdom.

13 personer er henrettet i USA til nå i år.

