Åtte til sykehus etter lynnedslag på fotballbane i Sverige

Tilstanden er alvorlig for tre av de skadede, mens fem andre har mindre alvorlige skader, opplyser redningstjenesten til nyhetsbyrået TT.

Ulykken skjedde i 19-tiden da et tordenvær kom inn over området. Lynet slo ned på en fotballbane der et ungdomslag holdt på med trening, og flere ble truffet.

Da nødetatene kom på stedet, var to personer bevisstløse.

Til sammen åtte personer ble sendt til sykehus. To med helikopter og seks i ambulanser, opplyser en talsperson for alarmsentralen SOS Alarm.

