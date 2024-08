Abba ber Trump slutte å bruke musikken deres i valgkampen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har sammen med medlemmene i Abba oppdaget videoer der Abbas musikk er blitt brukt ved Trumps arrangementer og har begjært at denne bruken umiddelbart opphører, opplyser plateselskapet Universal Music til Svenska Dagbladet.

Plateselskapet opplyser videre at de ikke har mottatt noen forespørsel fra Donald Trump om bruk av musikken.

Avisen var på plass på et valgkampmøte for Trump i St. Cloud i den amerikanske delstaten Minnesota i juli. 8000 Trump-tilhengere fikk da blant annet høre Abbas «The Winner Takes It All», «Money, Money, Money» og «Dancing Queen», og se musikkvideoer fra det svenske firkløveret.

Abba føyer seg inn i rekken av band og artister som har bedt Donald Trump om å slutte å bruke deres musikk i valgkampen. Céline Dion, Bruce Springsteen, Neil Young og Rihanna har tidligere kommet med lignende krav.

