USAs høyesterett lar ikke Biden ettergi studiegjeld

Flere republikanskstyrte delstater har gått rettens vei for å hindre planen i å bli satt ut i livet. Det har resultert i en rettslig kjennelse som har satt planen på vent.

Biden-administrasjonen ba høyesterett om å overprøve kjennelsen slik at mesteparten av planen kunne settes ut i livet, men dette avslo dommerne.

Konservative dommere er i flertall i USAs høyesterett og avviste i fjor en tidligere versjon av Bidens plan om å ettergi over 4200 milliarder kroner i studiegjeld.

Anslagene over hvor mye penger det kan være snakk om, varierer. Republikanske delstater hevder at det kan dreie seg om 5000 milliarder kroner, mens Kongressens budsjettkontor anslår at det er rundt 2900 milliarder kroner.

