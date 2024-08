Tyskland: Ytre høyre ligger an til markant framgang i delstatsvalg

Valgene i Thüringen og Sachsen blir holdt en uke etter at tre personer ble knivdrept og åtte såret mens de deltok på en byfest i den vesttyske byen Solingen. En 26 år gammel syrer er pågrepet og siktet for ugjerningen.

Meningsmålinger viser at det sterkt innvandringskritiske partiet Alternativ for Tyskland (AfD) ligger an til å vinne valget i Thüringen med om lag 30 prosent av stemmene. I Sachsen ligger det så å si likt med kristendemokratiske CDU. AfD kommer likevel neppe til makten verken i den ene eller andre delstaten ettersom de andre partiene foretrekker å samarbeide med hverandre for å danne et styringsdyktig flertall fremfor å samarbeide med AfD.

Likevel kan valget bli en skikkelig nedtur for Tysklands statsminister Olaf Scholz fra sosialdemokratiske SPD og de to andre regjeringspartiene – De grønne og liberale FDP.

I begge delstatene ligger SPD an til å få cirka 6 prosent av stemmene, ifølge meningsmålingene. Det er nedslående tall for partiet bare ett år før Tyskland skal velge ny nasjonalforsamling.

Ber om flere deportasjoner

Etter knivangrepet i Solingen har innenriksminister Nancy Faeser understreket at regjeringen allerede har lagt til rette for at delstatene kan deportere personer som har fått avslag på asylsøknaden.

I et intervju med Funke Mediengruppe oppfordrer hun dem derfor til å gjøre mer for å få deportasjonene gjennomført.

– Nøkkelen til suksess er først og fremst at de nye fullmaktene og reguleringene blir implementert lokalt i delstatene, sier hun og fastslår at delstatene har regjeringens fulle støtte.

Syreren som er siktet for drapene i Solingen, skulle vært deportert til Bulgaria i fjor etter å ha fått avslag på asylsøknaden i Tyskland.

Sachsen er den mest folkerike delstaten i det tidligere Øst-Tyskland, med om lag 4 millioner innbyggere og flere store byer som Leipzig, Dresden og Chemnitz.

Thüringen har om lag 2 millioner innbyggere og er den eneste delstaten som for tiden ledes av en politiker fra venstreorienterte Die Linke.

En tredje delstat i øst, Brandenburg, skal holde valg senere i september. Også her leder AfD på meningsmålingene, med rundt 24 prosents oppslutning. AfD har aldri tidligere vunnet en delstat.

Misnøye med Berlin

Etter å ha slitt med økonomiske problemer i årevis etter gjenforeningen mellom øst og vest, har det den siste tiden vært kraftigere økonomisk vekst i øst enn i vest. Også lønnsveksten har vært høyere.

Likevel består forskjellene og en opplevelse av urettferdighet i øst. AfD sanker ikke minst stemmer på sin motstand mot innvandring, spesielt muslimske innvandrere.

Valgene holdes dessuten i en tid der den økonomiske veksten har stanset opp, samtidig som tyskerne har vært vitne til en langvarig krangel mellom de tre regjeringspartiene om neste års budsjett. Misnøyen med regjeringen i Berlin har fått mange protestvelgere til å søke seg mot AfD, ifølge analytikere.

Marianne Kneuer, professor i statsvitenskap ved Dresden tekniske universitet (TU Dresden) mener at AfD gjør det spesielt bra i de tidligere kommunistiske delstatene fordi partiets kjernevelgere der kan identifisere seg med det hun omtaler som AfDs nasjonalistiske og autoritære standpunkter.

BSW, et nytt parti dannet av venstreorienterte Sahra Wagenknecht, ligger også an til å gjøre det bra i de tre delstatene. Blant sakene som fenger, er partiets nei til våpenleveranser til Ukraina.

