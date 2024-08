Ny telefonsamtale mellom Xi og Biden kan være på trappene

Nyheten kommer samtidig som Kinas utenriksminister Wang Yi og USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan møttes til samtaler i Beijing for andre dag på rad.

Sullivans besøk varer fram til torsdag, og samtalene onsdag ble beskrevet som «oppriktige, vesentlige og konstruktive».

Målet med Sullivans besøk er å dempe spenningene mellom USA og Kina i forkant av det amerikanske presidentvalget 5. november, skriver nyhetsbyrået Reuters.

De to ble enige om at det på et «passende tidspunkt» skal holdes videosamtaler mellom landenes militære ledere - noe USA håper skal kunne avverge en direkte konflikt mellom USA og Kina i Taiwanstredet.

– Nøkkelen til en myk utvikling i forholdet mellom Kina og USA ligger i å behandle hverandre som likemenn, sa Wang til Sullivan, ifølge CCTV.

Uenige om havstrid

Ifølge en uttalelse fra Det hvite hus har Jake Sullivan gjort det klart at USA kommer til å forsvare sine allierte i regionen. Wang skal på sin side ha advart USA mot å støtte Filippinene i striden om havområder.

– USA må ikke bruke bilaterale avtaler som et påskudd til å undergrave Kinas suverenitet og territorielle integritet, og de bør heller ikke støtte eller se gjennom fingrene med Filippinenes krenkende handlinger, lød Wangs beskjed, ifølge statskanalen.

Kina er fast bestemt på å sikre sin territorielle suverenitet og landets maritime rettigheter over øyer i Sør-Kinahavet, ifølge Wang.

Den siste tiden har det vært en opptrapping i konflikten mellom Kina og Filippinene. Den utspiller seg ved en rekke rev og små øyer som begge land gjør krav på, og har ført til flere fysiske sammenstøt der kinesisk og filippinsk kystvakt har vært involvert.

Fem møter

Wang og Sullivan har i løpet av halvannet år møtt hverandre fem ganger: I Washington, Wien, Malta og Bangkok, samt da Xi og Biden møttes til toppmøte i California i fjor høst.

Denne gangen diskuterte de to også Ukraina, Midtøsten og Koreahalvøya. Når et gjaldt Ukraina, gjentok Wang at Kina alltid har jobbet for fred, dialog og en politisk løsning på krigen.

– USA bør ikke legge skylden på Kina, og bør heller ikke iverksette ulovlige ensidige sanksjoner, sa Wang.

