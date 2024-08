Taliban strammer ytterligere inn rettighetene for afghanske kvinner

Det er det første formelle lovverket ment for å bekjempe laster og fremme dyd i Afghanistan siden Taliban tok tilbake makten der i 2021.

Nyhetsbyrået AP har sett loven, som er 114 sider lang og består av 35 artikler. Den er utstedt av Afghanistans departement for utbredelse av dyd og forebygging av laster, som ble opprettet etter maktovertakelsen.

Artikkel 13 i loven gjelder kvinner, og sier at det er obligatorisk for dem å skjule kroppen sin til enhver tid offentlig, og at å dekke til ansiktet er avgjørende for å unngå fristelser eller friste andre.

En kvinnes stemme anses som intim og bør derfor ikke høres synge, resitere eller lese høyt offentlig, heter det i loven. Den forbyr også kvinner å se på menn de ikke er i familie med og omvendt.

