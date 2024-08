USA med ny, stor sanksjonspakke mot Russland

De nye sanksjonene ble varslet dagen før Ukraina feirer sin selvstendighetsdag.

Fredagens kunngjøring utvider og forsterker en myriade av tidligere sanksjoner som er ilagt Russland etter invasjonen i 2022.

– Russland har omgjort sin økonomi til å bli et redskap for Kremls militær-industrielle kompleks. Tiltakene som er varslet av finansdepartementet, viderefører den forpliktelsen som president Joe Biden og G7-landene har gjort om å svekke forsyningskjedene og betalingskanalene, sier USAs visefinansminister Wally Adeyemo.

Advarer

USA advarer samtidig land mot som handler med Russland, om at de kan pådra seg sekundærsanksjoner dersom de godtar at russiske banker oppretter lokale filialer for å finansiere varestrømmen til Russlands krigsmaskin, melder Financial Times.

Dette grepet er ment å blokkere de omveiene som Russland benytter seg av, for å unndra seg følgene av eksisterende sanksjoner.

Tiltakene er de foreløpig siste i en serie amerikanske grep for å vanskeliggjøre Russlands import og finansiering av produkter som trengs til landets krig i Ukraina.

Advarselen er rettet til alle verdens banker og er tydelig på at det får konsekvenser for dem, dersom de med hensikt eller utilsiktet gjør det lettere for Russlands militærindustri å omgå sanksjonene.

Vidtrekkende

Sanksjonene er rettet mot nesten 400 enkeltpersoner eller selskaper både innenfor og utenfor Russlands grenser.

– Deres produkter og tjenester setter Russland i stand til å fortsette krigføringen og omgå sanksjoner som tidligere er vedtatt, heter det i en kunngjøring.

Blant dem som nå rammes, er rundt 60 selskaper på områder som militærutstyr og teknologi som med base i Russland er av avgjørende betydning for opprettholdelse og utvikling av den russiske forsvarsindustrien, heter det.

Made in USA

Handelsdepartementet i Washington sier de også går «aggressivt ut» for å begrense tilgangen til deler som øyensynlig er produsert i USA, og som ender i Russland og Belarus.

– Dagens pakke med sanksjoner vil ytterligere begrense Russlands mulighet til å benytte seg av ulovlige forsyningsnettverk som er oppsatt kun for å omgå de globale mekanismene for kontroll av eksport, heter det i meldingen fra finansdepartementet.

