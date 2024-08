USA-ekspert: Wow, hvor har denne utgaven av Kamala Harris gjemt seg før?

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg tenkte «wow», hvor har denne utgaven av Kamala Harris gjemt seg før? Hun har aldri imponert meg tidligere, men nå fremsto hun som en helt ny politiker og en tøff leder av nasjonalt format, sier Hilmar Mjelde, USA-ekspert og professor ved Høgskulen på Vestlandet, til NTB.

– Dette var Kamala Harris «2.0». Hun besto testen. Hun virker politisk moderat, uredd og en tøff leder. Dette var en vellykket relansering av Harris og jeg tror mange velgere som visste lite om henne, kan se henne for seg som bra for økonomien og en sterk leder for USA og verden, sier han.

Haukaktig

Mjelde mener Harris virket haukaktig i måten hun snakket om et sterkt og kampklart militære og sitt tydelige pro-Israel-ståsted.

– Dette var helt nødvendig for en som vil bli president i USA, påpeker han.

Mjelde bet seg også merke i at Harris unngikk å snakke om økonomien og kaoset på Mexico-grensen.

– Det er hennes to største svakheter og Trumps sterkeste kort, for dette er saker som opptar velgerne, forklarer han.

– Fortsatt bak Trump på målinger

Når det gjelder Harris’ muligheter mot Donald Trump i valget i november, er han litt mer avmålt.

– Hun ligger fortsatt dårligere an på målingene enn Hillary Clinton i 2016 og Biden i 2020. Så hun må prestere like godt i debatten mot Trump og evne å kaste seg rundt når uforutsette ting skjer senere i valgkampen, sier Mjelde.

– Landsmøtet er egentlig sjarmøretappen og det er nå valgkampen virkelig begynner. Harris har mye å bevise enda, men etter nattens tale virker det som om hun definitivt har format til å vinne dette valget.

