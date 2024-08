Kamala Harris: Jeg lover å være en president for alle amerikanere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Alexander Vestrum/NTB

– Veien som ledet meg hit, var utvilsomt uventet, sa Kamala Harris om den korte tiden fra Joe Biden kunngjorde at han ikke stiller til gjenvalg.

Hun fortalte videre om morens reise fra India til USA, og om sin egen oppvekst.

I talen takket hun blant andre mannen, Doug Emhoff, samt moren og faren. Harris fortalte en historie om da hun var ute og lekte i en park.

– Moren min sa «hold deg nær», men faren min ville med et smil si «Løp, Kamala, ikke vær redd og ikke la noe stoppe deg», fortalte presidentkandidaten.

Formelt ja

I talen takket hun formelt ja til å være Demokratenes toppkandidat.

– På vegne av alle, hvis historie bare kunne ha blitt skrevet i verdens beste nasjon på Jorden: Jeg godtar deres nominasjon for å bli president i USA, sa Harris.

– Jeg lover å være en president for alle amerikanere. Dere kan alltid stole på at jeg setter landet framfor partiet og meg selv, sa hun.

Harris understreket at USA ved dette valget har «en mulighet til å stikke ut en ny kurs framover».

Kraftig angrep på Trump

Dette valget er «ikke bare det viktigste i våre liv, det er ett av de viktigste i vår nasjon».

– På mange måter er Donald Trump en useriøs mann. Men konsekvensene av å sette Donald Trump tilbake i Det hvite hus er ekstremt alvorlige, sa hun.

Hun viste ikke bare til kaoset hun mener Trump stelte i stand som president, men Trumps forsøk på å få gjort om valgtapet.

Støtte til Ukraina, Nato og Israel

Kamala Harris brukte deler av takketalen til å love skattekutt for USAs middelklasse.

Hun lover også støtte Ukraina, Nato-allierte og Israels rett til å forsvare seg.

Samtidig understreket Demokratenes presidentkandidat at hun og president Joe Biden jobber for å få slutt på Gaza-krigen «slik at palestinere kan realisere sin rett til verdighet og frihet».

Stjernespekket på scenen

Det har vært mange spekulasjoner om hvem skal opptre og tale på landsmøtets siste dag.

Countrystjernene i The Chicks – tidligere Dixie Chicks – sto for en trestemt framføring av «The Star Spangled Banner», før Pink og datteren hennes entret scenen og sang hitlåten «What About Us» fra 2017.

Eva Longoria, i Norge mest kjent for rollen som Gabrielle Solis i «Frustrerte fruer», fortalte salen om sitt vennskap med Harris gjennom over et tiår.

