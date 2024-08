Israel-ekspert: Det gagner Netanyahu om gislene dør

Gjentatte forsøk har feilet, og USAs utenriksminister Antony Blinkens niende meklertur til Midtøsten endte onsdag uten en våpenhvile mellom Israel og Hamas i sikte.

Blinkens påstander om at Netanyahu var enig i USAs avtaleutkast, viste seg å ikke stemme. I israelske medier ble statsministeren sitert på at han var uenig i flere punkter, og våpenhvilesamtalene falt nok en gang i grus.

Hjemme i Israel begynner nå flere å spekulere på om Netanyahu gjør alt han kan for å sabotere samtalene med Hamas, til tross for at flere israelere fortsatt holdes som gisler på den krigsherjede Gazastripen.

Politisk motivert

– Krigen favoriserer ham. Det er det eneste som kan holde ham ved makten, sier den israelske statsviteren Uriel Abulof ved universitetet i Tel Aviv.

Da seks israelske gisler denne uken vendte hjem i likposer, uteble en takketale til Netanyahu. I stedet haglet kritikken.

Gislenes pårørende anklaget statsministeren for å ha sviktet deres kjære to ganger: først da de ble bortført av Hamas, og så på nytt når de ble etterlatt i Gaza for å dø på grunn av regjeringens manglende evne – eller vilje – til å komme til enighet med Hamas.

– Netanyahu valgte å ofre gislene, sa Mati Dancyg til rikskringkasteren Kan. Denne uken ble hans døde far returnert til Israel.

– Regjeringen har blod på hendene sine. Onkelen min døde for Netanyahus (politiske) overlevelse, sa Zahiro Shahar Mor til Radio 103FM.

– Kunne ikke brydd seg mindre

At gislene returneres i likposer, er et resultat av regjeringens aktive valg, mener professor Abulof. Færre gisler i live gir Netanyahu færre grunner til å bli tvunget til å inngå kompromisser med Hamas – og det hindrer gislene i å komme hjem til Israel med høylytte krav og kritikk mot regjeringen, sier han.

– På mange måter gagner det Netanyahu at gislene kommer tilbake døde. De vil at folket skal være så føyelige som mulig – og å dø er en måte å være føyelig på, sier Abulof.

Dermed lar ikke regjeringen seg påvirke nevneverdig av kritikken mot gisselstrategien, argumenterer han.

– Regjeringen, spesielt Netanyahu med sin megalomani og narsissistiske tendenser, kunne ikke brydd seg mindre, sier statsviteren.

Netanyahu har gjentatte ganger blitt anklaget for å sabotere våpenhvileforhandlingene. Årsaken er at han vet at en gisselavtale ville ført til at regjeringskoalisjonen hans kollapset, tror Abulof.

Umulig situasjon

I juli meldte den israelske avisen Haaretz detaljert om hvordan statsministeren systematisk hadde stoppet forhandlingsprosessen for å unngå en avtale med Hamas.

I en lederartikkel tirsdag skrev avisens redaktør Aluf Benn at Netanyahu saboterer våpenhvileforhandlingene fordi han til syvende og sist ønsker en «langvarig okkupasjon av Gazastripen».

Tirsdag sa Einav Zangauker, som har en 24 år gamle sønn som fortsatt holdes som gissel i Gaza, at Israels etterretningssjef David Barnea i fortrolighet sa til ham at en gisselavtale er umulig «under den nåværende politiske ledelsen». Etterretningssjefen tilbakeviste raskt Zangaukers uttalelse, ifølge avisen The Times of Israel.

Så lenge Netanyahu er ved makten, er det ingen sjanser for en avtale, tror Abulof.

– Krigen vil fortsette så lenge den ganger ham og hans politiske posisjon, sier han.

