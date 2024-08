Dansk-svensk samarbeid mot gjengvold intensiveres – skal legge press på Tiktok

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sveriges justisminister Gunnar Strömmer reiste onsdag over grensen for å møte sin danske kollega Peter Hummelgaard.

For å få bukt med gjengvolden samler de ressurser. Et av leddene i strategien justisministrene kom fram til under møtet, er å legge press på blant annet Tiktok.

– På Tiktok kan du se disse unge mistenkte dukke opp etter at de har vært ute og begått en forbrytelse. Vi ønsker å gjøre alt vi kan for å slå hardt mot hardt mot de digitale plattformene. De må ta større ansvar for misbruk av tjenestene sine, sier Hummelgaard.

Menyer med kriminelle handlinger

Andre plattformer som blir kalt inn til møte med de to landenes regjeringer, er Telegram, Snapchat, Meta og Google. Hummelgaard sier at de på Telegram ser eksempler på menyer hvor man kan bestille kriminelle handlinger.

Svenskenes justisminister håper et felles nordisk press kan øke presset på plattformene. Strömmer forteller at de registrerer hvordan de kriminelle gjengene endrer handlingsmønster.

– Vi har sett bare de siste månedene hvordan de rykker fram og annonserer tjenestene helt åpenlyst, sier Strömmer.

– Veldig sint

Hummelgaard legger ikke skjul på sine følelser over det som skjer i Danmark.

– Jeg er fortsatt veldig sint. Det er vanskelig å kjenne på så mange andre følelser når vi ser at barn og ungdommer rekrutteres til å begå de mest alvorlige lovbruddene.

Han sier danskene og svenskene nå står sammen mot gjengvolden.

– Dessverre gjemmer bakmennene seg i land der vi har vanskeligheter med å få dem utlevert. Derfor har vi bestemt at vi skal styrke samarbeidet med disse landene, forteller Hummelgaard.

