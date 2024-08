Harris overrasket på landsmøtets første dag

Biden skal tale til landsmøtet senere på kvelden lokal tid, mens sittende visepresident og partiets presidentkandidat, Kamala Harris, ikke ventes å holde sin tale før torsdag.

– Joe, vi takker deg for ditt historiske lederskap, din livslange tjeneste for nasjonen og for alt du fortsetter å gjøre. Vi er evig takknemlige overfor deg, sa Harris.

– Kjempe for idealene

I den uventede talen lovet Harris å slå Republikanernes presidentkandidat Donald Trump ved valget i november.

– La oss kjempe for idealene som vi holder kjær, og la oss alltid huske at når vi kjemper, så vinner vi, sa hun – til stor jubel fra salen.

Det har bare gått en snau måned siden Joe Biden, som var under stort press fra en rekke partifeller, kunngjorde at han ikke stiller til gjenvalg, til tross for at han vant en overveldende seier i nominasjonsvalgene.

Biden var tidligere mandag på omvisning i anlegget der landsmøtet holdes. Han ble spurt om det var et bittersøtt øyeblikk.

– Det er et minneverdig øyeblikk, sa den avtroppende presidenten.

Demonstrasjoner

Tusener av delegater fra alle 50 delstater, samt hovedstaden Washington DC og amerikanske territorier i Karibia og Stillehavet var mandag på plass i Chicago.

På plass var også tusener av demonstranter som planlegger protester utenfor landsmøtet til støtte for Gaza, men også demonstrasjoner for abort, om klimaendringer og mot rasisme.

Tidligere mandag rev noen av de propalestinske demontantene ned et sikkerhetsgjerde ved området der landsmøtet holdes.

Mer enn 50.000 tilreisende har vært ventet til Chicago. Av dem er 5.000 delegater, 12.000 frivillige og 15.000 representanter for mediene.

Les også: Tidligere Trump-rådgiver til Dagsavisen: – Han likte å være den store fyren i rommet (+)

Les også: Ute med boka «Hvit makt»: – Trump vant i 2016 fordi han appellerte til rasistene (+)

Les også: – Jeg har vært svært kritisk til medie-dekningen av Harris